Укр

Самая красивая легкоатлетка Украины снялась в клипе группы "Антитела" (видео)

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Марина Бех-Романчук в клипе сыграла спортсменку Новость обновлена 12 ноября 2021, 10:26
Марина Бех-Романчук в клипе сыграла спортсменку

Премьера клипа состоялась в пятницу.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала главной героиней клипа группы "Антитела" "Стань".

По замыслу лидера группы Тараса Тополи, беговая дорожка — это дорожка жизни. Там каждый борется за свое счастье, пытаясь побыстрее добиться локального финиша.

Песня "Стань" — это часть нового альбома "Антител", который должен выйти в начале 2022 года. Как уже известно, дебютный концерт с новым альбомом пройдет в Днепре.

В планах группы перевести песню на английский язык под рабочим названием "And you start" для выступления в странах Европы и Латинской Америки.

Съемки клипа проходили в Киеве на протяжении двух дней в одном из легкоатлетических манежей на Березняках. Профессиональных актеров в кадре почти нет, вместо них друзья спортсменов, которые в реальной жизни занимаются другими делами.

Как ранее сообщал "Телеграф", украинская легкоатлетка порадовала подписчиков пикантным фото без белья. Марина Бех-Романчук — 26-летняя украинская легкоатлетка, специализирующаяся на прыжках в длину.

Теги:
#Клип #Антитела #Марина Бех-Романчук
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