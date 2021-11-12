Самая красивая легкоатлетка Украины снялась в клипе группы "Антитела" (видео)

Премьера клипа состоялась в пятницу.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала главной героиней клипа группы "Антитела" "Стань".

По замыслу лидера группы Тараса Тополи, беговая дорожка — это дорожка жизни. Там каждый борется за свое счастье, пытаясь побыстрее добиться локального финиша.

Песня "Стань" — это часть нового альбома "Антител", который должен выйти в начале 2022 года. Как уже известно, дебютный концерт с новым альбомом пройдет в Днепре.

В планах группы перевести песню на английский язык под рабочим названием "And you start" для выступления в странах Европы и Латинской Америки.

Съемки клипа проходили в Киеве на протяжении двух дней в одном из легкоатлетических манежей на Березняках. Профессиональных актеров в кадре почти нет, вместо них друзья спортсменов, которые в реальной жизни занимаются другими делами.

Как ранее сообщал "Телеграф", украинская легкоатлетка порадовала подписчиков пикантным фото без белья. Марина Бех-Романчук — 26-летняя украинская легкоатлетка, специализирующаяся на прыжках в длину.