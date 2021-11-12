Самая красивая легкоатлетка Украины снялась в клипе группы "Антитела" (видео)
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Премьера клипа состоялась в пятницу.
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала главной героиней клипа группы "Антитела" "Стань".
По замыслу лидера группы Тараса Тополи, беговая дорожка — это дорожка жизни. Там каждый борется за свое счастье, пытаясь побыстрее добиться локального финиша.
Песня "Стань" — это часть нового альбома "Антител", который должен выйти в начале 2022 года. Как уже известно, дебютный концерт с новым альбомом пройдет в Днепре.
В планах группы перевести песню на английский язык под рабочим названием "And you start" для выступления в странах Европы и Латинской Америки.
Съемки клипа проходили в Киеве на протяжении двух дней в одном из легкоатлетических манежей на Березняках. Профессиональных актеров в кадре почти нет, вместо них друзья спортсменов, которые в реальной жизни занимаются другими делами.
Как ранее сообщал "Телеграф", украинская легкоатлетка порадовала подписчиков пикантным фото без белья. Марина Бех-Романчук — 26-летняя украинская легкоатлетка, специализирующаяся на прыжках в длину.
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