Найкрасивіша легкоатлетка України знялася у кліпі гурту "Антитіла" (відео)

Прем’єра кліпу відбулася у п’ятницю.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала головною героїнею кліпу гурту "Антитіла" "Стань".

За задумом лідера гурту Тараса Тополі, бігова доріжка – це доріжка життя. Там кожен бореться за своє щастя, намагаючись швидше досягти локального фінішу.

Пісня "Стань" — це частина нового альбому "Антитіл", який має вийти на початку 2022 року. Як уже відомо, дебютний концерт із новим альбомом пройде у Дніпрі.

У планах гурту перекласти пісню англійською мовою під робочою назвою "And you start" для виступу в країнах Європи та Латинської Америки.

Зйомки кліпу проходили у Києві протягом двох днів в одному з легкоатлетичних манежів на Березняках. Професійних акторів у кадрі майже немає, натомість друзі спортсменів, які у реальному житті займаються іншими справами.

Як повідомляв "Телеграф", українська легкоатлетка порадувала передплатників пікантним фото без білизни. Марина Бех-Романчук – 26-річна українська легкоатлетка, що спеціалізується на стрибках у довжину.