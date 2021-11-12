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Найкрасивіша легкоатлетка України знялася у кліпі гурту "Антитіла" (відео)

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Марина Бех-Романчук у кліпі зіграла спортсменку Новина оновлена 12 листопада 2021, 10:26
Марина Бех-Романчук у кліпі зіграла спортсменку

Прем’єра кліпу відбулася у п’ятницю.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала головною героїнею кліпу гурту "Антитіла" "Стань".

За задумом лідера гурту Тараса Тополі, бігова доріжка – це доріжка життя. Там кожен бореться за своє щастя, намагаючись швидше досягти локального фінішу.

Пісня "Стань" — це частина нового альбому "Антитіл", який має вийти на початку 2022 року. Як уже відомо, дебютний концерт із новим альбомом пройде у Дніпрі.

У планах гурту перекласти пісню англійською мовою під робочою назвою "And you start" для виступу в країнах Європи та Латинської Америки.

Зйомки кліпу проходили у Києві протягом двох днів в одному з легкоатлетичних манежів на Березняках. Професійних акторів у кадрі майже немає, натомість друзі спортсменів, які у реальному житті займаються іншими справами.

Як повідомляв "Телеграф", українська легкоатлетка порадувала передплатників пікантним фото без білизни. Марина Бех-Романчук – 26-річна українська легкоатлетка, що спеціалізується на стрибках у довжину.

Теги:
#Кліп #Антитіла #Марина Бех-Романчук
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