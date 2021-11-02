Українська легкоатлетка вразила підписників пікантним фото без білизни

Марина Бех-Романчук цього разу опублікувала пост про сенс життя.

Неодноразовий переможець етапів Діамантової ліги українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала чергову публікацію.

Спортсменка виклала фото у фіолетовій кофтині на голе тіло. У темі посту українська стрибунка у довжину вирішила поділитися з передплатниками думками про сенс життя.

"Ми часто боїмося виходити за межі зони комфорту. А це потрібно робити, бо саме таким чином ми розвиваємось", — написала спортсменка.

Наразі публікація зібрала понад 9 тисяч вподобайок. У коментарях підписники відреагували на пост, переважно публікуючи серця та вогники.

Марина Бех-Романчук – 26-річна українська легкоатлетка, що спеціалізується на стрибках у довжину. За свою кар’єру спортсменка ставала чемпіонкою Європи-2021 у приміщенні, а також була призером чемпіонатів світу на відкритому повітрі. Її чоловік, український плавець Михайло Романчук, двічі призер Олімпіади в Токіо. Спочатку на дистанції 800 метрів вільним стилем він фінішував третім, а вже у запливі на 1500 метрів — другим.