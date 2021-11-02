Украинская легкоатлетка поразила подписчиков пикантным фото без белья

Марина Бех-Романчук в этот раз опубликовала пост о смысле жизни.

Неоднократный победитель этапов Бриллиантовой лиги, украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук на своей странице в инстаграме опубликовала очередной пост.

Спортсменка выложила фото в фиолетовой кофточке на голое тело. В теме поста украинская прыгунья в длину решила поделиться с подписчиками мыслями о смысле жизни.

"Мы часто боимся выходить за пределы зоны комфорта. А это нужно делать, потому что именно таким образом мы развиваемся", — написала спортсменка.

На данный момент публикация собрала более 9 тысяч отметок нравится. В комментариях подписчики отреагировали на пост, преимущественно публикуя сердечки и огоньки.

Марина Бех-Романчук — 26-летняя украинская легкоатлетка, специализирующаяся на прыжках в длину. За свою карьеру спортсменка становилась чемпионкой Европы-2021 в помещении, а также была призером чемпионатов мира на открытом воздухе. Ее муж, украинский пловец Михаил Романчук, — дважды призер Олимпиады в Токио. Сначала на дистанции 800 метров свободным стилем он финишировал третьим, а уже в заплыве на 1 500 метров — вторым.