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Є Рекорд: Бех-Романчук ефектно виграла етап Діамантової ліги в Дохі (Відео)

Є Рекорд: Бех-Романчук ефектно виграла етап Діамантової ліги в Дохі (Відео)
13:05 Сьогодні Телеграф Фото: instagram
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук блискуче провела етап Діамантової ліги в столиці Катару Дохі.

На змаганнях, які відбулися вчора, 25 вересня, наша стрибунка в довжину здобула "золото", при цьому встановивши особистий рекорд сезону.

Бех-Романчук зуміла вистрибнути на 6,91 м. Другий результат показала нігерійська спортсменка Есе Бруме з показником в 6,68 м, а "бронза" дісталася Хадда Сагніі зі Швеції (6,55 м). Відзначимо, переможний стрибок підкорився українці лише на останній, шостій спробі. Перед вирішальним "раундом" лідирувала шведка, проте Сагнія невдало виконала свій останній стрибок.

 

Крім того, Марина повідомила, що змагання в Дохі стали для неї останніми в сезоні-2020.

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Все по темі:

Рекорд, Катар, Доха, Легка атлетика, Марина Бех-Романчук, Стрибки в довжину.

Автор:

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