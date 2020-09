Є Рекорд: Бех-Романчук ефектно виграла етап Діамантової ліги в Дохі (Відео)

На змаганнях, які відбулися вчора, 25 вересня, наша стрибунка в довжину здобула "золото", при цьому встановивши особистий рекорд сезону.

Бех-Романчук зуміла вистрибнути на 6,91 м. Другий результат показала нігерійська спортсменка Есе Бруме з показником в 6,68 м, а "бронза" дісталася Хадда Сагніі зі Швеції (6,55 м). Відзначимо, переможний стрибок підкорився українці лише на останній, шостій спробі. Перед вирішальним "раундом" лідирувала шведка, проте Сагнія невдало виконала свій останній стрибок.

The Final Three in the women's long jump:

Khaddi #Sagnia

Maryna #BekhRomanchuk

Ese #Brume#DohaDL

