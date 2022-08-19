Українка Бех-Романчук із рекордом виграла чемпіонат Європи (відео)

Українці підкорилося "золото" чемпіонату Європи

У п’ятницю, 19 серпня, на мультиспортивному чемпіонаті Європи в Мюнхені українка Марина Бех-Романчук, яка нещодавно почала стрибати потрійний стрибок на змаганнях, виграла "золото" у цій дисципліні.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України у Facebook. Українка виграла змагання з особистим рекордом.

27-річна Марина здобула золоту нагороду, стрибнувши у п’ятій спробі на 15,02 м, що є найкращим результатом у Європі цього сезону, а також персональним рекордом Бех-Романчук. Додамо, що це найкращий результат України у цій дисципліні з 1996 року.

Друге місце посіла Крістійна М’якеля (14,64 м) із Фінляндії, а бронзою задовольнилася ізраїльтянка Ханна Міненко (14,45 м).

Примітно, що у своїй профільній дисципліні, стрибках у довжину, Марина на ЧЄ у Німеччині показала лише 4-й результат (6,80 м).

Додамо, що у п’ятницю Вікторія Ткачук і Ганна Рижикова виграли "срібло" та "бронзу" відповідно на ЧЄ у бігу на 400 м із бар’єрами.

Раніше повідомлялося, що Бех-Романчук стала головною героїнею кліпу гурту "Антитіла" "Стань".

Нагадаємо, першу медаль для України на ЧЄ-2022 у Мюнхені виграв легкоатлет Андрій Проценко, який завоював "бронзу" у секторі стрибків у висоту.