Українка Бех-Романчук виграла "срібло" на чемпіонаті світу у новій для себе дисципліні

Спортсменка вдруге у кар’єрі виступала у потрійному стрибку.

У неділю, 20 березня, українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук виграла срібну медаль на чемпіонаті світу у закритому приміщенні, що проходить у Белграді (Сербія), у дисципліні потрійний стрибок.

Про це повідомляє Європейська асоціація легкої атлетики у Twitter.

Примітно, що Марина спеціалізується на стрибках у довжину, а у потрійному стрибку вона виступала лише вдруге на серйозному рівні. У підсумку із результатом 14,74 м вона посіла друге місце. Перемогу у змаганнях здобула Юлімар Рохас (15.74 м) із Венесуели, "бронза" дісталася Кімберлі Вільямс (14.62 м) з Канади.

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Нагадаємо, напередодні "золото" у стрибках у висоту на ЧС-2022 у Белграді завоювала українка Ярослава Магучіх, якій підкорилася планка заввишки 2,02 м. Після перемоги легкоатлетка на весь світ заявила про злочини путінських військ в Україні. Війська рф ось уже 25-й день тероризують український народ.

Раніше повідомлялося, що зіркові російські спортсменки прийшли на мітинг на підтримку кривавого диктатора володимира путіна. Українська гімнастка Ганна Різатдінова розкритикувала атлетів, які підтримали геноцид українського народу.