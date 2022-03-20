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Українка Бех-Романчук виграла "срібло" на чемпіонаті світу у новій для себе дисципліні

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Марина Бех-Романчук Новина оновлена 20 березня 2022, 15:26
Марина Бех-Романчук

Спортсменка вдруге у кар’єрі виступала у потрійному стрибку.

У неділю, 20 березня, українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук виграла срібну медаль на чемпіонаті світу у закритому приміщенні, що проходить у Белграді (Сербія), у дисципліні потрійний стрибок.

Про це повідомляє Європейська асоціація легкої атлетики у Twitter.

Примітно, що Марина спеціалізується на стрибках у довжину, а у потрійному стрибку вона виступала лише вдруге на серйозному рівні. У підсумку із результатом 14,74 м вона посіла друге місце. Перемогу у змаганнях здобула Юлімар Рохас (15.74 м) із Венесуели, "бронза" дісталася Кімберлі Вільямс (14.62 м) з Канади.

Нагадаємо, напередодні "золото" у стрибках у висоту на ЧС-2022 у Белграді завоювала українка Ярослава Магучіх, якій підкорилася планка заввишки 2,02 м. Після перемоги легкоатлетка на весь світ заявила про злочини путінських військ в Україні. Війська рф ось уже 25-й день тероризують український народ.

Раніше повідомлялося, що зіркові російські спортсменки прийшли на мітинг на підтримку кривавого диктатора володимира путіна. Українська гімнастка Ганна Різатдінова розкритикувала атлетів, які підтримали геноцид українського народу.

Теги:
#Легка атлетика #Потрійний стрибок #Марина Бех-Романчук
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