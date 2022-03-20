Укр

Украинка Бех-Романчук выиграла "серебро" на чемпионате мира в новой для себя дисциплине

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Марина Бех-Романчук Новость обновлена 20 марта 2022, 15:26
Марина Бех-Романчук

Спортсменка во второй раз в карьере выступала в тройном прыжке.

В воскресенье, 20 марта, украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук выиграла серебряную медаль на чемпионате мира в закрытом помещении, что проходит в Белграде (Сербия), в дисциплине тройной прыжок.

Об этом сообщает Европейская ассоциация легкой атлетики в Twitter.

Примечательно, что Марина специализируется на прыжках в длину, а в тройном прыжке она выступала лишь во второй раз на серьезном уровне. В итоге с результатом 14,74 м она заняла второе место. Победу в соревнованиях одержала Юлимар Рохас (15.74 м) из Венесуэлы, "бронза" досталась Кимберли Вильямс (14.62 м) из Канады.

Напомним, накануне "золото" в прыжках в высоту на ЧМ-2022 в Белграде завоевала украинка Ярослава Магучих, которой покорилась планка высотой 2,02 м. После победы легкоатлетка на весь мир заявила о преступлениях путинских войск в Украине. Войска рф вот уже 25-й день терроризируют украинский народ.

Ранее сообщалось, что звездные российские спортсменки пришли на митинг в поддержку кровавого диктатора владимира путина. Украинская гимнастка Анна Ризатдинова раскритиковала атлетов, которые поддержали геноцид украинского народа.

Теги:
#Легкая атлетика #Тройной прыжок #Марина Бех-Романчук
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