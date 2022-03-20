Украинка Бех-Романчук выиграла "серебро" на чемпионате мира в новой для себя дисциплине
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Спортсменка во второй раз в карьере выступала в тройном прыжке.
В воскресенье, 20 марта, украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук выиграла серебряную медаль на чемпионате мира в закрытом помещении, что проходит в Белграде (Сербия), в дисциплине тройной прыжок.
Об этом сообщает Европейская ассоциация легкой атлетики в Twitter.
Примечательно, что Марина специализируется на прыжках в длину, а в тройном прыжке она выступала лишь во второй раз на серьезном уровне. В итоге с результатом 14,74 м она заняла второе место. Победу в соревнованиях одержала Юлимар Рохас (15.74 м) из Венесуэлы, "бронза" досталась Кимберли Вильямс (14.62 м) из Канады.
Напомним, накануне "золото" в прыжках в высоту на ЧМ-2022 в Белграде завоевала украинка Ярослава Магучих, которой покорилась планка высотой 2,02 м. После победы легкоатлетка на весь мир заявила о преступлениях путинских войск в Украине. Войска рф вот уже 25-й день терроризируют украинский народ.
Ранее сообщалось, что звездные российские спортсменки пришли на митинг в поддержку кровавого диктатора владимира путина. Украинская гимнастка Анна Ризатдинова раскритиковала атлетов, которые поддержали геноцид украинского народа.
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