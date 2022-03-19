Укр

Магучих на весь мир рассказала о зверствах россиян

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Ярослава Магучих Новость обновлена 19 марта 2022, 18:31
Ярослава Магучих

Спортсменка призвала весь мир делать все, чтобы остановить рф.

В субботу, 19 марта, на 24-й день полномасштабного вторжения рф в Украину легкоатлетка Ярослава Магучих стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту, после чего заявила на весь мир о военных преступлениях россиян в нашей стране.

Соответствующий комментарий спортсменки доступен на ua.tribuna.

"Сейчас здесь тяжело быть, но соревнуясь на стадионе, я защищаю свою страну и посвящаю эту победу всем своим землякам. Перестаньте делать вид, что войны нет! россия напала на Украину. Они бомбят города, расстреливают мирных жителей, и это наша реальность. Если вы ничего не делаете, чтобы остановить это, это значит, что вы поддерживаете войну", — заявила Магучих.

Напомним, Ярослава на чемпионате мира в Белграде (Сербия) в закрытом помещении сумела перепрыгнуть планку на высоте 2,02 м, оставив позади всех соперниц, включая еще одну украинку Ирину Геращенко, которая стала пятой (1,92 м). Ярослава отказалась менять гражданство, хотя такие предложения поступали спортсменке.

Ранее сообщалось, что бабушка украинской легкоатлетки умерла в Луганской области. Ее сердце не выдержало второй войны.

Теги:
#Украина #Легкая атлетика #Россия #Ярослава Магучих
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