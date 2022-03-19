Укр

Украинская спортсменка Ярослава Магучих стала чемпионкой мира

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Ярослава Магучих Новость обновлена 19 марта 2022, 14:45
Ярослава Магучих

Украинка показала лучший результат.

В субботу, 19 марта, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая категорически отказалась менять гражданство, завоевала "золото" в прыжках в высоту на чемпионате мира-2022 в помещении в Белграде (Сербия).

Об этом сообщает Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) на своей официальной страничке в Twitter.

По информации источника, украинка добыла победу с результатом 2,02 м. Второе место завоевала Элинор Паттерсон из Австралии (2,00 м), а третья позиция досталась Надежде Дубовицкой из Казахстана (1,98 м). Добавим, что еще одна украинка Ирина Геращенко с результатом 1,92 м стала пятой.

Ранее Магучих становилась чемпионкой Европы в помещении (Торунь-2021), а также серебряной призершей на чемпионате мира в Дохе (2019 год).

Напомним, на Олимпийских играх в Токио Магучих принесла Украине единственную награду в легкой атлетике, выиграв "бронзу". Во время празднования украинка обнималась с россиянкой Марией Ласицкене, которая выиграла соревнования. Данные снимки активно использовала российская пропаганда. После этого случая перед Олимпиадой в Пекине Министерство молодежи и спорта Украины провело профилактическую беседу с украинскими спортсменами, чтобы подобный случай не повторился.

Теги:
#Украина #Легкая атлетика #Прыжки в высоту #Ярослава Магучих
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