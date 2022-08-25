"Они не виноваты": болгарский футболист поддержал россиян

Спортсмен ранее играл в россии

Российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. Болгарский футболист Благой Георгиев заступился за российских футболистов.

Соответствующее заявление футболист сделал в комментарии для metaratings.ru. Георгиев считает, что российские футболисты не виноваты, а санкции к российскому футболу являются бредом.

"Отстранение российских спортсменов? Это настоящий бред. В чем виноваты футболисты и остальные спортсмены? Я хочу задать этот вопрос всем, кто принимает важные решения. Для чего эти глупые поступки?

В Европе меняется отношение к России? Да, сильно меняется в худшую сторону. Я пытаюсь убедить каждого человека, с кем говорю, что русские люди ни в чем не виноваты. Нельзя считать русских людей плохими. Я жил в россии, знаю менталитет людей, знаю традиции. Я всегда буду за россию", — заявил Георгиев.

Добавим, что Георгиев уже завершил карьеру. Ранее он играл за российские "Терек", "Амкар", "Рубин" и "Оренбург".

Ранее сообщалось, что в россии хотят создать футбольную лигу для команд из оккупированных территорий, а крымские клубы хотят внедрить в чемпионат рф, несмотря на жесткую позицию УЕФА.