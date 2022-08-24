"А ЧВК Вагнера участвовать будет?" в россии объявили о создании футбольной "лиги отжатых территорий"

В россии вместо Лиги чемпионов будет Лига содружества

В среду, 24 августа, на 182-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в россии объявили о создании футбольного турнира на оккупированных территориях.

О создании лиги объявили на telegram-канале "Конспекты Заяева". Там подчеркнули, что в турнире под названием Лига Содружества выступят команды из Абхазии, Южной Осетии, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Также в соревнованиях примут участие клубы боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, оккупанты объявили о планах принять в ФНЛ (Футбольная национальная лига, второй по силе дивизион в рф, — Ред.) клубы из Крыма и Севастополя. Это случится, если команды из оккупированного полуострова пройдут "все необходимые условия лицензирования". К слову, если это произойдет, то россию вполне могут выгнать из УЕФА.

В сети лишь посмеялись над данной инициативой рф. Один из пользователей отметил, что вместо Лиги чемпионов россияне будут смотреть "Лигу отжатых территорий". Другой пользователь считает, что в данной лиге к террористам "ДНР" и "ЛНР" стоит еще добавить боевиков из ЧВК Вагнера, базу которых в Попасной недавно сравняли с землей ВСУ.

Недавно в организации заявили, что крымские клубы не имеют права выступать под эгидой РФС (российского футбольного союза), что очень не понравилось окружению Кадырова.

Напомним, российские клубы и сборные были отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину. К слову, некоторые российские чиновники обрадовались этому.