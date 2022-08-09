"Убирайся, тебе здесь не рады": фанаты украинского клуба возмутились трансферу игрока из россии

Футболист даже играл за сборную Украины

На днях полтавская "Ворскла", которая вылетела из еврокубков от шведского АИКа из-за гола-фантома, объявила о переходе в клуб центрального полузащитника Андрея Кравчука, выступавшего до марта 2022 года за московское "Торпедо".

Ультрас полтавского клуба выступили с гневным сообщением в адрес любимой команды, передает WGLife в Instagram. Фанаты клуба не понимают, почему их любимая команда подписала контракт с футболистом, который несмотря на войну на Донбассе, решил играть в рф.

"В то время, когда война длится девятый год и десятки людей с нашей трибуны в разных подразделениях ВСУ защищают Украину от посягательств московитов, а другие активно помогают в тылу и обеспечением наших ребят, клуб позволяет себе подписание игроков, мягко говоря, сомнительной репутации

Мы осуждаем действия каждого работника клуба, допустившего появление этого человека в команде. Мы не будем терпеть ни одного игрока, для которого кровавые рубли дороже гордости и чести быть украинцем. Тем, кто способствовал или с чьего молчаливого согласия этот игрок появился в "Ворскле" — позор. Андрей, убирайся, тебе здесь не рады", — гласит сообщение от ультрас "Ворсклы".

Отметим, Кравчук является воспитанником донецкого "Шахтера". В феврале 2021 года он на правах свободного агента перешел в московский "Торпедо". 3 марта 2022 года украинец покинул российский клуб. 23-летний Андрей заигран за молодежную сборную Украины.

Напомним, на войне с рф погиб воспитанник киевского "Динамо" Дмитрий Пивень.

Ранее сообщалось, что воспитанник ФК "Львов" Петр Гаврилов отдал жизнь за Украину.