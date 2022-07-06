На войне с оккупантами погиб еще один украинский футболист

Еще один спортсмен отдал жизнь за родину

Украинский футболист Петр Гаврилов погиб на фронте в бою с российскими захватчиками.

Об этом сообщает добровольческий батальона "Реванш" на странице в Facebook. Сообщается, что боец погиб при выполнении боевого задания. Спортсмена не стало 2 июля.

До полномасштабного вторжения Гаврилов активно занимался футболом. В частности, он был воспитанником ФК "Львов", играл в любительских командах "Нива-Кордия", "Динамо-Сокол" и "Камула". Петр учился на 5 курсе в Институте геодезии Львовской политехники.

"Мы понесли тяжелую боевую потерю — погиб наш брат Петр "Поло" Гаврилов. До войны участник Львовского центра движения "Традиция и Порядок", с первых дней войны присоединился к организации волонтерской помощи, а затем вступил в ряды батальона с оружием в руках. Во время выполнения боевого дежурства получил смертельное ранение. "Поло" был всего 21 год.

Вечная память тебе, герой, отдыхай с миром! Мы никогда не забудем эту утрату!", — написали в батальоне "Реванш".

В ФК "Львов" также отреагировали на смерть воспитанника.

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Ранее сообщалось, что на войне с оккупантами был убит воспитанник "Карпат". Напомним, еще один футболист погиб, защищая границу от вражеской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).