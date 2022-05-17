Украинский футболист отдал жизнь, защищая границу от российской ДРГ

Спортсмен 10 лет служил в Пограничной службе Украины (ПСУ)

В боях с российскими оккупантами в Сумской области погиб футболист-пограничник Александр Поповченко.

Об этом сообщает Глуховский городской совет в Facebook.

По информации источника, главный сержант Поповченко являлся инспектором пограничной службы второй категории. У него был 10-летний опыт службы в ПСУ, в прошлом году уволился после окончания очередного контракта. После полномасштабного вторжения россии принял решение продолжить службу и делать то, что умел: защищать границу Украины. По мобилизации Поповченко был призван в отдел пограничной службы "Глухов".

16 мая Поповченко вместе с побратимами вступил в бой с диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) врага и получил смертельное ранение. Враг открыл огонь по приграничной территории Шосткинского района из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов. Под прикрытием огня на территорию Украины пытались зайти вражеские ДРГ. Пограничники дали жесткий отпор россиянам, которые отступили за линию государственной границы.

"У 44-летнего Александра Поповченко остались жена и двое детей. Разделяем горе семьи. Выражаем искренние соболезнования от имени каждого жителя общины", — сообщили в горсовете.

Отметим, Поповченко играл в футбол на профессиональном уровне. Александр выступал во Второй лиге чемпионата Украины за "Фрунзенец" (Сумы). Потом долгое время выступал за разные команды в любительском чемпионате ААФУ.

Ранее сообщалось, что в боях на Харьковщине россияне убили экс-футболиста "Карпат".

Напомним, на войне с россией погиб известный боксер из Запорожья.