В боях с оккупантами погиб молодой футболист
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Спортсмену было всего 26 лет
В субботу, 21 мая, на 87-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что на войне погиб футболист Олег Мазур.
Об этом сообщает пресс-служба львовских "Карпат" в Instagram.
Сообщается, что футболист, который являлся воспитанником "Карпат", погиб в зоне боевых действий. Олег начинал заниматься футболом в школе "Карпат", а затем играл за: "Галичину" (Львов), "Звенигород", "Лапаевку" и "Рудно".
"Нашему воину было всего 26. Вечная память Герою…", — написали в "Карпатах".
Чемпионат Украины по футболу приостановлен из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. Львовские "Карпаты" выступают во Второй лиге, где на момент остановки первенства занимали первое место (48 очков в 18 играх), которое гарантировало бы выход в Первую лигу.
Ранее сообщалось, что в боях на Харьковщине россияне убили экс-футболиста "Карпат". Еще один футболист-герой погиб, защищая границу от вражеской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ).
Напомним, на войне с россией погиб известный боксер из Запорожья.