В боях с оккупантами погиб молодой футболист

Спортсмену было всего 26 лет

В субботу, 21 мая, на 87-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что на войне погиб футболист Олег Мазур.

Об этом сообщает пресс-служба львовских "Карпат" в Instagram.

Сообщается, что футболист, который являлся воспитанником "Карпат", погиб в зоне боевых действий. Олег начинал заниматься футболом в школе "Карпат", а затем играл за: "Галичину" (Львов), "Звенигород", "Лапаевку" и "Рудно".

"Нашему воину было всего 26. Вечная память Герою…", — написали в "Карпатах".

Чемпионат Украины по футболу приостановлен из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. Львовские "Карпаты" выступают во Второй лиге, где на момент остановки первенства занимали первое место (48 очков в 18 играх), которое гарантировало бы выход в Первую лигу.

Ранее сообщалось, что в боях на Харьковщине россияне убили экс-футболиста "Карпат". Еще один футболист-герой погиб, защищая границу от вражеской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ).

Напомним, на войне с россией погиб известный боксер из Запорожья.