"Забирайся, тобі тут не раді": фанати українського клубу обурилися трансферу гравця з росії

Футболіст навіть грав за збірну України

Днями полтавська "Ворскла", яка вилетіла з єврокубків від шведського АІКу через гол-фантом, оголосила про перехід до клубу центрального півзахисника Андрія Кравчука, який виступав до березня 2022 року за московське "Торпедо".

Ультрас полтавського клубу виступили із гнівним повідомленням на адресу улюбленої команди, передає WGLife в Instagram. Фанати клубу не розуміють, чому їхня улюблена команда підписала контракт з футболістом, який попри війну на Донбасі, вирішив грати в росії.

"У той час, коли війна триває дев’ятий рік і десятки людей з нашої трибуни в різних підрозділах ЗСУ захищають Україну від зазіхань московитів, а інші активно допомагають у тилу та забезпеченням наших хлопців, клуб дозволяє собі підписання гравців, м’яко кажучи, сумнівної репутації

Ми засуджуємо дії кожного працівника клубу, який допустив появу цієї людини у команді. Ми не терпітимемо жодного гравця, для якого криваві рублі дорожчі за гордість і честь бути українцем. Тим, хто сприяв чи з чиєїсь мовчазної згоди цей гравець з’явився у "Ворсклі" — ганьба. Андрій, забирайся геть, тобі тут не раді", — повідомили ультрас "Ворскли".

Зазначимо, Кравчук є вихованцем донецького "Шахтаря". У лютому 2021 року він на правах вільного агента перейшов до московського "Торпедо". 3 березня 2022 року українець залишив російський клуб. 23-річний Андрій грав за молодіжну збірну України.

Нагадаємо, на війні з рф загинув вихованець київського "Динамо" Дмитро Півень.

Раніше повідомлялося, що вихованець ФК "Львів" Петро Гаврилів віддав життя за Україну.