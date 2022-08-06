Тільки розписався з коханою: на фронті загинув вихованець "Динамо"

Спортсмен воював у складі мотострілецького батальйону

На війні із російськими окупантами загинув вихованець київського "Динамо" Дмитро Півень.

Про це повідомляє офіційний сайт "Біло-синіх". Пресслужба київського клубу зазначила, що Дмитро з дитинства мріяв стати професійним футболістом та грав у ДЮФШ "Динамо".

Повідомляється, що у Дмитра із футбольною кар’єрою не склалося. Коли почалося повномасштабне вторгнення рф, він довго не роздумував і відразу записався до лав Збройних сил України, щоб захищати рідну землю від російських загарбників.

Не маючи бойового досвіду, Дмитро з позивним "Птаха" пройшов навчально-тренувальні збори, після чого у складі мотострілецького батальйону вирушив на Донецький напрямок, де знаходився на передовій. Там колишній футболіст організовував із побратимами футбольні баталії, щоб хоч якось розважити один одного у важких умовах.

На початку літа Дмитро отримав дозвіл від комбата та вирвався до Києва, де розписався з коханою Оленою. Наступного дня після того, як новоспечена дружина отримала паспорт із новим прізвищем, надійшла звістка, що Дмитра не стало… Поховали Героя на Берковецькому цвинтарі у суботу, 6 серпня.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув колишній футболіст "Карпат". Нагадаємо, ще один футболіст віддав життя за Україну.