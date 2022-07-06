На війні із окупантами загинув ще один український футболіст

Ще один спортсмен віддав життя за батьківщину

Український футболіст Петро Гаврилів загинув на фронті у бою з російськими загарбниками.

Про це повідомляє добровольчий батальйон "Реванш" на сторінці у Facebook. Повідомляється, що боєць загинув під час виконання бойового завдання. Спортсмена не стало 2 липня.

До повномасштабного вторгнення Гаврилів активно займався футболом. Зокрема, він був вихованцем ФК "Львів", грав у аматорських командах "Нива-Кордія", "Динамо-Сокіл" та "Камула". Петро навчався на 5-му курсі в Інституті геодезії Львівської політехніки.

"Ми понесли тяжку бойову втрату — загинув наш брат Петро "Поло" Гаврилів. До війни учасник Львівського осередку руху "Традиція і Порядок", з перших днів війни долучився до організації волонтерської допомоги, а згодом вступив до лав батальйону зі зброєю в руках. Під час виконання бойового чергування зазнав смертельного поранення. Другу Поло був 21 рік.

Вічна пам‘ять тобі, герою, спочивай з миром! Ми ніколи не забудемо цієї втрати!", — написали в батальйоні "Реванш".

У ФК "Львів" також відреагували на смерть вихованця.

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Раніше повідомлялося, що на війні з окупантами було вбито вихованця "Карпат". Нагадаємо, ще один футболіст загинув, захищаючи кордон від ворожої диверсійно-розвідувальної групи (ДРГ).