У боях із окупантами загинув молодий футболіст

Спортсмену було лише 26 років

У суботу, 21 травня, на 87-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що на війні загинув футболіст Олег Мазур.

Про це повідомляє пресслужба львівських "Карпат" в Instagram.

Повідомляється, що футболіст, який був вихованцем "Карпат", загинув у зоні бойових дій. Олег починав займатися футболом у школі "Карпат", а потім грав за: "Галичину" (Львів), "Звенигород", "Лапаївку" та "Рудно".

"Нашому воїну було лише 26. Вічна пам’ять Герою...", — повідомили у "Карпатах".

Чемпіонат України з футболу зупинено через повномасштабне вторгнення рф в Україну. Львівські "Карпати" виступають у Другій лізі, де на момент зупинки першості посідали перше місце (48 очок у 18 іграх), яке гарантувало б вихід до Першої ліги.

Раніше повідомлялося, що у боях на Харківщині росіяни вбили ексфутболіста "Карпат". Ще один футболіст-герой загинув, захищаючи кордон від ворожої диверсійно-розвідувальної групи (ДРГ).

Нагадаємо, на війні з росією загинув відомий боксер із Запоріжжя.