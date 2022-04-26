Приїхав із Парижа захищати батьківщину: український футболіст загинув у бою з окупантами

Захисник України грав на позицію захисника.

У боях на Харківщині загинув колишній футболіст "Карпат" Артур Гриценко.

Про це повідомляє відділення НОК України у Львівській області у Facebook.

Повідомляється, що Артур загинув 22 квітня у боях під Харковом, а служив він у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді.

"22 квітня у боях під Харковом трагічно обірвалося життя захисника батьківщини, військовослужбовця 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, відомого футболіста, випускника відділення футболу "Львівської школи-інтернату спортивного профілю" Артура Гриценка. Він був захисником на футбольному полі та захисником на війні ", – повідомили у відділення НОК України у Львівській області.

"Карпатівська сім’я висловлює співчуття рідним і близьким Артура Гриценка. Вічна пам’ять", — висловили співчуття в ФК "Карпати" у Facebook.

Протягом своєї кар’єри Гриценко грав за ФК "Львів", "Карпати-2", "Галичину-Карпати", "Газовик-Скалу", ФК "Коростень", "Сталь" із Кам’янського та "Арсенал" із Білої Церкви. Останніми роками Артур проживав у Парижі, але після повномасштабного вторгнення рф залишив Францію і повернувся додому захищати батьківщину.

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