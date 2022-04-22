Повернувся для захисту України: окупанти вбили призера чемпіонату Європи

У спортсмена залишилися дружина та маленький син.

У боях з окупантами гинуть чимало спортсменів, зокрема на Херсонщині перестало битися серце 36-річного Івана Бідняка — майстра спорту України міжнародного класу з кульової стрільби.

Про це повідомляє відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області.

Повідомляється, що вихованець відділення кульової стрільби Львівського державного училища фізичної культури загинув 20 квітня у боях на Херсонщині. Друг спортсмена розповів, що Іван після повномасштабного вторгнення рф в Україну повернувся з Європи додому і вступив до лав ЗСУ. У Дніпрі у героя залишилися дружина та 6-річний син.

У складі збірної України Бідняк виступав на чемпіонатах світу та Європи. В 2013 році на чемпіонаті Європи зі стрільби з малокаліберної зброї він завоював срібну нагороду (дистанція 25 метрів). У командному турнірі Бідняк разом із партнерами виграв бронзову нагороду.

"Вічна пам’ять українському Герою! Щирі співчуття рідним та близьким", — написали в організації.

Нагадаємо, окупанти вбили призера збірної України на Іграх Нескорених.

Раніше повідомлялося, що у боях під Черніговом загинув український боксер.