Повернувся для захисту України: окупанти вбили призера чемпіонату Європи
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 252
У спортсмена залишилися дружина та маленький син.
У боях з окупантами гинуть чимало спортсменів, зокрема на Херсонщині перестало битися серце 36-річного Івана Бідняка — майстра спорту України міжнародного класу з кульової стрільби.
Про це повідомляє відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області.
Повідомляється, що вихованець відділення кульової стрільби Львівського державного училища фізичної культури загинув 20 квітня у боях на Херсонщині. Друг спортсмена розповів, що Іван після повномасштабного вторгнення рф в Україну повернувся з Європи додому і вступив до лав ЗСУ. У Дніпрі у героя залишилися дружина та 6-річний син.
У складі збірної України Бідняк виступав на чемпіонатах світу та Європи. В 2013 році на чемпіонаті Європи зі стрільби з малокаліберної зброї він завоював срібну нагороду (дистанція 25 метрів). У командному турнірі Бідняк разом із партнерами виграв бронзову нагороду.
"Вічна пам’ять українському Герою! Щирі співчуття рідним та близьким", — написали в організації.
Нагадаємо, окупанти вбили призера збірної України на Іграх Нескорених.
Раніше повідомлялося, що у боях під Черніговом загинув український боксер.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-