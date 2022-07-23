На передовій загинув колишній футболіст "Карпат"

У боях за Україну загинув ще один спортсмен

У суботу, 23 липня, на 150-й день повномасштабного вторгнення рф стало відомо, що в зоні бойових дій трагічно обірвалося життя захисника України, вихованця львівських "Карпат", ексфутболіста юнацької команди "Куликова" Павла Кириченка.

Про це повідомляє Львівська асоціація футболу у Facebook. Спортсменові було 27 років.

За інформацією джерела, Кириченко загинув у зоні бойових дій у п’ятницю, 22 липня. Попрощатися з воїном можна буде у понеділок, 25 липня, об 11:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла у Львові.

"Вічна та світла пам’ять Герою! Висловлюємо глибокі співчуття родині та близьким загиблого Воїна", — висловили співчуття в Асоціації.

ФК "Карпати" також висловили співчуття у зв’язку із загибеллю на фронті свого вихованця.

Нагадаємо, на війні з російськими загарбниками загинув вихованець київського "Динамо" Сергій Баланчук, який прийшов до команди разом із легендою клубу Олександром Шовковським.

Раніше повідомлялося, що на війні з російськими окупантами було вбито вихованця "Карпат". Нагадаємо, ще один футболіст загинув під час виконання бойового завдання.