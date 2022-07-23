Війна — день 150: окупанти забуксували на Донбасі, перший російський "котел"

Оперативно про головне за 23 липня

Ось уже протягом 150 днів українські сили оборони ведуть бойові дії із російськими загарбниками, які широкомасштабно вторглися до нашої країни у лютому. Поки на Донбасі окупанти загрузли і їхнє просування значно сповільнилося, на Херсонщині стало відомо, що російські війська потрапили в перший у цій війні "котел". Цю інформацію підтвердили й у Зеленського, назвавши ситуацію "російським Іловайськом". На міжнародній арені Україна підписала "зерновий договір" з ООН та Туреччиною у Стамбулі. Подібну угоду підписала і рф, хоча росія додатково окремо домовилася з ООН щодо експорту своєї с/г продукції й не тільки. Найближчими тижнями очікується, що експорт українського зерна відновиться Чорним морем.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про головні події, що відбулися в Україні та світі 23 липня. Більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 Голова Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Україна готова допомогти Молдові з деокупацією території Придністров'я (невизнана та підконтрольна Росії "ПМР").

Україна збільшила кількість працюючих енергоблоків атомних станцій до 10 із 15.

Важлива інформація за 20 липня доступна у зведенні за середу: "Війна — день 147: окупанти націлилися на 2 міста на Донбасі, поки путін шукає зброю в Ірані".

Що сталося 21 липня в Україні та світі можна дізнатися у нашій статті за четвер: "Війна — день 148: зіркова година HIMARS та нова зброя для України".

З головними новинами за 22 липня можна ознайомитись у матеріалі за п’ятницю: "Війна — день 149: окупанти загрузли на Донбасі, переговори щодо зерна в Туреччині".