росія разом із угодою щодо зерна підписала корисний для себе документ

рф пішла на операцію з експорту українського зерна не просто так

У п’ятницю, 22 липня, росія підписала угоду щодо експорту зерна з України Чорним морем, проте ця угода стала не єдиною на зустрічі в Стамбулі.

Міністр оборони рф, який представляв інтереси росії в Туреччині, підписав меморандум з ООН про сприяння поставкам російської с/г продукції та добрив на світовий ринок. Про це повідомляє міноборони країни агресора, передають російські ЗМІ.

шойгу заявив, що підписані меморандум та алгоритм із вивезення українського зерна взаємопов’язані та складають єдиний пакет. Алгоритм було запропоновано росією. Згідно з ним, огляд суден з українським зерном вестиметься як на виході, так і на вході до Чорного моря.

Зазначимо, напередодні з-під санкцій ЄС та США вивели експорт російської сільгосппродукції та добрив. Це, схоже, була однією з умов росії для згоди на розблокування українських портів. У п’ятницю рф закріпила це на рівні ООН.

"Для нас дуже важливо вирішити питання експорту на світові ринки російського зерна", — заявив генсек ООН Антоніу Гутеріш після підписання меморандуму.

Нагадаємо, Київ і москва у Стамбулі не підписували нічого один з одним. Раніше було озвучено чотири найважливіші для України моменти "зернової угоди".