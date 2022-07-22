Генсек ООН зробив заяву щодо угоди про зерно

Гутерреш назвав угоду щодо зерна "маяком надії"

У п’ятницю, 22 липня, на 149-й день повномасштабного вторгнення рф генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш оголосив про створення спільного координаційного центру для моніторингу за вивезенням зерна з портів України.

Про це повідомляє прокремлівське видання РИА Новости, яке наводить слова генсека ООН. Гутерреш підтвердив, що угода щодо експорту зерна з України передбачає вивезення товару з портів Одеси, Чорноморська та Південного.

"Домовленості відкривають шлях для експорту значного обсягу продовольства із трьох українських портів — Одеси, Чорноморська, Південного", — заявив Гутерреш.

До речі, за інформацією російських ЗМІ, міністр оборони рф сергій шойгу також підписав угоду по експорту зерна з представниками ООН і Туреччини. Раніше аналогічний договір підписав представник України — міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Прямої угоди між собою москва та Київ не підписували.

Раніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк повідомляв, що процедура вивезення зерна, згідно з опублікованими умовами, ніяк не передбачатиме супровід транспорту з боку росіян.

Зазначимо, росіяни використовують касетні боєприпаси та фосфорні снаряди, щоб знищити майже дозрілий урожай українського зерна.