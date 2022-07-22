Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт: про що домовилися

У п’ятницю, 22 липня, на 149-й день повномасштабного вторгнення рф Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна морським шляхом.

Контроль портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний", через які здійснюватиметься експорт українського зерна, повністю був і залишається за українською стороною. Знаходження у цих портах інших суден, крім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів та добрив, не передбачається.

Документ підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар та генсек ООН Антоніу Гутеррешем. Такий самий документ мають підписати представники Туреччини, ООН та росії.

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