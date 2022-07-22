Війна — день 149: окупанти загрузли на Донбасі, переговори щодо зерна в Туреччині

Оперативно про головне за 22 липня

Російські загарбники упродовж 149 днів ведуть широкомасштабне вторгнення в Україну. Українські захисники стійко захищають позиції на Донбасі, де окупанти посилили тиск на Бахмутському напрямку. Проте російська армія загрузла у цьому регіоні, вважають аналітики. Через провали на фронті росіяни варварськи обстрілюють українські міста, зокрема під удари потрапили Харків та Миколаїв, яким загарбники випустили 7 ракет. Напередодні Євросоюз запровадив нові санкції проти російських компаній та громадян. Крім того, 22 липня планується підписання документів щодо "зернового коридору" за участю представників України, росії, президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Про це стверджують турецькі ЗМІ.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про головні події, що відбулися в Україні та світі 22 липня. Більш оперативно інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 Російські окупанти в ніч проти п'ятниці знову обстріляли з РСЗВ місто Нікополь Дніпропетровської області.

З головними новинами за 19 липня можна ознайомитись у матеріалі за вівторок: "Війна — день 146: Рада звільнила Баканова, а окупанти "вогневим валом" штурмують Донбас".

Важлива інформація за 20 липня доступна у зведенні за середу: "Війна — день 147: окупанти націлилися на 2 міста на Донбасі, поки путін шукає зброю в Ірані".

Що сталося 21 липня в Україні та світі можна дізнатися у нашій статті за четвер: "Війна — день 148: зіркова година HIMARS та нова зброя для України".