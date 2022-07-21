росія загрузла на Донбасі: свіжі карти боїв в Україні

Окупанти просуваються лише завдяки масовим обстрілам

росія продовжує атакувати і може ще просунутися на Донбасі, але найімовірніше наступ завершиться до захоплення великих міст, таких як Бахмут і Слов’янськ. В Інституті вивчення війни додатково зазначають, що росіяни загрузли в боях, зокрема у бік Сіверська атакували з 3 липня і не досягли міста. Їм важко рухатися навіть малонаселеною місцевістю, а біля великої траси українським захисникам буде зручніше.

Аналітики прогнозують, що російський наступ досягне кульмінації в районі траси Е40 в найближчі тижні. Атаки тривають на північний захід від Слов’янська, в районі Авдіївки, на схід від Сіверська та на північний схід від Бахмута, де їм вдалося незначно просунутися.

Карта боїв в Україні

Схід України

Слов’янськ

Росія відновила атаки на Богородичне, населені пункти на північний захід від Слов’янська під обстрілом. Імовірні спроби просування у бік міста через посилення обстрілів Слов’янська.

Сіверськ

Атаки на схід Сіверська триває, росіяни не можуть прорватися до міста — їх відтіснили в районі Григорівки та Спірного.

Бахмут

Окупанти просунулися на північний схід, Берестове може бути захоплене окупантами. На думку аналітиків, ворог намагається наступати на Бахмут із трьох сторін: лінія Берестово-Соледар із південного заходу, від Покровського на захід та від Новолуганського та Угледгірської ТЕС на північ.

Авдіївка

Окупанти провели обмежені наземні атаки, була невдала розвідка боєм. Росіяни також намагалися просунутися на південний захід від Донецька.

Карта боїв на сході

Харків

Окупанти знову намагалися наступати у бік Харкова — відбито атаку в районі Розплідника за 10 км на північ від обласного центру. Місто та навколишні населені пункти під вогнем.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

Антонівський міст напередодні став метою для ЗСУ, ним більше не проїде важка ворожа техніка. Окупанти продовжили обстріл вздовж лінії зіткнення та по областях навколо. Колабораційна влада використовує обстріли українських військових та дії партизанів проти росіян, щоб змусити місцеве населення панікувати.

Карта боїв на півдні

Читайте також: Категорія Блоги/Думки ЗСУ можуть захлопнути Херсонський котел Офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін прокоментував удари ЗСУ по стратегічному об’єкту на Херсонщині

Раніше "Телеграф" інформував, що в окупантів справді проблеми при настанні у бік Сіверська та частково Бахмута, повідомляється, що вони втратили контроль над двома населеними пунктами. На окупованій території півдня тим часом у Херсоні та області чули вибухи, а партизани Запорізької області так налякали окупантів, що вони вимагають відкрити зали АЕС, щоб сховати там техніку.