ЗСУ за добу "відмінусували" понад сотню окупантів на півдні України

ЗСУ організували росіянам спекотний день

Українська авіація та артилерія посилила тиск на російських окупантів на Півдні нашої країни, через що за добу противник втратив понад сотню солдатів.

Як повідомляє пресслужба Оперативного командування "Південь", українські ракетно-артилерійські війська виконали понад 200 вогневих завдань за добу, що дозволило ліквідувати 111 російських окупантів.

Крім цього ворог втратив гаубицю "Мста-Б", дві самохідні мінометні установки "Нона-С", безпілотник та 13 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Крім того, повідомляється, що підтверджено знищення командного та командно-наглядового пунктів, а також шести складів з боєприпасами.

Відзначилася й українська авіація, яка завдала 10 авіаударів за скупченнями окупантів та їх укріпленням.

Як повідомлялося раніше, пізно ввечері 20 липня у низці населених пунктів Херсонської області пролунали вибухи. Зокрема, їх чули в самому обласному центрі, а також у Скадовську, де за попередньою інформацією був вражений склад боєкомплекту російських загарбників.