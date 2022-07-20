В окупованому Херсоні лунають потужні вибухи: відео

Також повідомляється про удари по Скадовську.

В окупованому Херсоні та інших населених пунктах області пролунали потужні вибухи.

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, вибухи пролунали з боку Шилової Балки на північний схід від Херсона. Крім того, повідомлялося про вибухи в Скадовську, а також про заграву з боку Давидова Брода і Берислава.

Поки що інформація про те, що саме спричинила вибух невідомо, проте з’явилися припущення, що українські військові завдали ударів, використовуючи системи HIMARS.

Частково інформацію підтвердив радник МВС Антон Геращенко.

"ППО орків безрезультатно намагається збити ракети HIMARS, що летять у бік складу боєприпасів в Українському Скадовську", — написав він і виклав відеозапис на якому видно вибухи ракет у повітрі.

Як повідомлялося раніше, останнім часом українські військові посилили обстріл позицій росіян у Херсонській області. Зокрема вранці 20 липня було завдано повторного удару по Антонівському мосту, через що місцеві колаборанти поспішили його закрити.

Також нещодавно повідомлялося, що під Херсоном було знищено російські склади з боєприпасами.