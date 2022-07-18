Під Херсоном горять та вибухають склади окупантів: ефектні відео

Влучання у склад на території Новокаховської громади підтвердили у Херсонській ОВА

Нова Каховка на Херсонщині, яка минулого тижня пережила завдяки установкам HIMARS масштабну "бавовну", знов милується ефектними вибухами. Місцеві повідомляють про нове влучання у склад боєприпасів окупантів. Відео детонації почали з'являтись у мережі.

Інформацію про вибухи поширив, зокрема, журналіст та блогер Денис Казанський, який іронічно назвав їх "кроком доброї волі з демілітаризації чергового складу селітри". Він також спрогнозував, що окупанти і цього разу спишуть 100 тонн гуманітарної допомоги буцімто знищеної пожежею. Казанський опублікував ефектне відео, де "селітра" розлітається навкруги "радісними вогниками".

Факт потрапляння у склад з боєкомплектом підтвердив і радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань. Він прямо заявив про влучання у військовий об’єкт на території Новокаховської громади. "Салюти для хороших — мертвих росіян, які вже ніколи не прокинуться", — написав Хлань.

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Як повідомляв "Телеграф", минулого разу точне влучання у склад у Новій Каховці сталось 12 липня. Тоді ЗСУ проти ночі вдарили по об’єкту з РСЗВ HIMARS, знищивши десятки одиниць техніки окупантів і значну кількість боєприпасів. Детонація тривала аж до ранку, а потужними вибуховими хвилями пошкодило цивільну інфраструктуру навіть віддалену від епіцентру. Самі росіяни намагались видати це за атаку на цивільний склад, де зберігались добрива, зокрема вибухонебезпечна селітра, але їм не повірили навіть свої.