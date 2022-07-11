Працюють HIMARS: у Новій Каховці злетів у повітря склад боєприпасів окупантів (відео)

Окупанти втратили ще один склад боєприпасів

В окупованій Новій Каховці (Херсонська область) злетів у повітря склад із боєприпасами росіян.

Як повідомив військовий кореспондент Роман Бочкала у своєму телеграм-каналі, причиною вибуху стала робота українських військових, які завдали удару за допомогою систем залпового вогню HIMARS.

"Від потужного вибуху у Новій Каховці у людей вилетіли вікна… Проте вони радіють, бо русні все менше і менше", — написав він.

Пізніше він повідомив, що, швидше за все, були вражені склади з боєкомплектом до реактивних систем залпового вогню, куди снаряди підвозилися протягом попередніх трьох днів.

Спікер голови Одеської ОВА Сергій Братчук своєю чергою підтвердив, що у Новій Каховці було знищено склади боєкомплекту.

Тим часом у мережі вже з’явилося безліч фото та відео з місця події, на яких можна помітити, що вибух був справді сильним.

Як повідомлялося раніше, останніми днями установки HIMARS показали себе у всій красі. Так напередодні повідомлялося про те, що склад боєприпасів було знищено в Луганську, який знаходиться на відстані 80 кілометрів від фронту.

За даними радника голови ОПУ Олексія Арестовича всього за тиждень завдяки цим РСЗВ окупанти втратили 20 складів зі зброєю та снарядами.

Загалом 10 липня ЗСУ завдали потужних ударів по позиціях окупантів неподалік Херсона і зруйнували пункт управління Росгвардії. Тим самим росіяни втратили понад 60 одиниць техніки, 4 склади боєприпасів та щонайменше 15 солдатів.