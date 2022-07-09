Арестович похвалився підсумками роботи HIMARS і натякнув на кримський міст: подробиці

ЗСУ знищує логістику армії росії

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що робота отриманих від США РСЗВ HIMARS стала дуже помітною за останні два тижні.

Пізно ввечері в п’ятницю, 8 липня, Арестович повідомив, що за вказаний період у тилу противника було знищено до 20 складів.

"Дуже важливих. Без яких подальший наступ майже повністю зупиняється. Це вкрай болісно б’є по російських військах і становить колосальну проблему", — наголосив радник.

За його словами, у зв’язку з точними ударами до 70 км противник змушений розміщувати нові склади ще далі від лінії фронту.

"Це, у свою чергу, ускладнює логістику. А значить швидкість і кількість підвезення боєприпасів", — пояснив Арестович.

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Він також повідомив, що Сполучені Штати передає Україні ракети, які здатні вражати ціль на відстані до 300 км, а також додаткові пускові установки.

Олексій Арестович прокоментував чергові американські постачання озброєння натяком: "Доброго дня, кримський міст?".

Нагадаємо, що у п’ятницю, 8 липня стало відомо, що США погодили чергове постачання високоточної зброї. Поставка є частиною нового пакету допомоги у 400 мільйонів доларів.

Також Арестович озвучив нові терміни перемоги України у війні. Він каже, що активні бойові дії мають закінчитись до нових виборів президента США.