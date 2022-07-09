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Арестович похвалився підсумками роботи HIMARS і натякнув на кримський міст: подробиці

Автор
Віта Дубовик
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Арестович розповів про роботу HIMARS по складах армії росії Новина оновлена 09 липня 2022, 02:37
Арестович розповів про роботу HIMARS по складах армії росії

ЗСУ знищує логістику армії росії

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що робота отриманих від США РСЗВ HIMARS стала дуже помітною за останні два тижні.

Пізно ввечері в п’ятницю, 8 липня, Арестович повідомив, що за вказаний період у тилу противника було знищено до 20 складів.

"Дуже важливих. Без яких подальший наступ майже повністю зупиняється. Це вкрай болісно б’є по російських військах і становить колосальну проблему", — наголосив радник.

За його словами, у зв’язку з точними ударами до 70 км противник змушений розміщувати нові склади ще далі від лінії фронту.

"Це, у свою чергу, ускладнює логістику. А значить швидкість і кількість підвезення боєприпасів", — пояснив Арестович.

Він також повідомив, що Сполучені Штати передає Україні ракети, які здатні вражати ціль на відстані до 300 км, а також додаткові пускові установки.

Олексій Арестович прокоментував чергові американські постачання озброєння натяком: "Доброго дня, кримський міст?".

Нагадаємо, що у п’ятницю, 8 липня стало відомо, що США погодили чергове постачання високоточної зброї. Поставка є частиною нового пакету допомоги у 400 мільйонів доларів.

Також Арестович озвучив нові терміни перемоги України у війні. Він каже, що активні бойові дії мають закінчитись до нових виборів президента США.

Теги:
#Олексій Арестович #Війна з Росією #HIMARS