США надішлють Україні більше високоточної зброї: що саме дадуть

США готують нову поставку військової допомоги для України

Президент США Джо Байден, який пообіцяв, що українську армію підтримають 50 країн світу схвалив відправку в Україну нового типу високоточної артилерійської зброї, яка, на думку адміністрації, дасть Києву технологічну перевагу в боротьбі з Росією.

Про це, з посиланням на анонімне джерело в Пентагоні, повідомляє Politico.

У новому пакеті допомоги 1000 патронів до нових 155-мм боєприпасів, три тактичні транспортні засоби, підривні боєприпаси, протибатарейні системи, запасні частини, чотири додаткові ракетні пускові установки та боєприпаси.

За інформацією чиновника, останні дозволять збільшити кількість високомобільних артилерійських ракетних систем, які США надають Україні, до 12. Із загальної кількості обіцяних в Україну вже поставлено вісім HIMARS.

Також видання повідомляє, що поставка є частиною нового пакету допомоги на 400 мільйонів доларів, про який Білий дім планує оголосити в п’ятницю.

Чиновник Пентагону пояснив, що нові боєприпаси мають такі ж можливості, як і снаряди армії США M982 Excalibur. Вони забезпечують точне націлювання за допомогою GPS на гаубиці M777. Такі артилерійські установки вже надсилалися Вашингтоном, і зараз використовуються ЗСУ проти російських військ.В той же час співрозмовник видання не підтвердив, що Excalibur є частиною пакету.

У Пентагоні говорять, що тисяча патронів — це невелика кількість у порівнянні з попередніми поставками, проте сподіваються, що нові високоточні снаряди заощадять українській армії боєприпаси.

"Такі боєприпаси не використовуватимуться (тисячами) на день. Він (новий пакет) пропонує Україні точні можливості для конкретних цілей, він заощадить боєприпаси, він буде більш ефективним завдяки точності, тому це подальша еволюція в нашій підтримці України в цій битві на Донбасі", – сказав чиновник.

Нагадаємо, що перші HIMARS надійшли в Україну наприкінці червня