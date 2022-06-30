50 країн дадуть Україні зброю: Байден приголомшив цифрами

Байден повідомив про допомогу Україні від 50 країн

Півсотні країн світу зголосилися допомогти Україні у протистоянні кривавій агресії росії та відправити Києву новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть 1400 тисячі протитанкових систем, більше 600 танків, приблизно півтисячі систем артилерії та інша потужна зброя.

Про це повідомив американський лідер Джо Байден під час саміту НАТО у Мадриді. За його словами, 50 країн світу взяли на себе зобов'язання допомогти Україні у війні з російською федерацією.

"США об'єднують світ, щоб підтримати Україну, союзники і партнери по всьому світу вносять значний внесок. Міністр оборони Остін щойно зібрав понад 50 країн, які взяли на себе нові зобов'язання, і це глобальні зусилля з підтримки України", — сказав він.

Президент США також додав, що Україні знову передадуть HIMARS, а також боєприпаси до них. Проте конкретної цифри він не назвав.

Байден відзначив, що російська федерація може зупинити війну в України вже завтра, проте для цього вона повинна "припинити свою необдуману поведінку".

Варто додати, що у четвер, 30 червня, відправку військової допомоги Україні анонсували не лише у США. Крім американського пакета у 800 мільйонів доларів, вже найближчим часом Київ отримає 39 БТР від Канади, про що заявив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо. А також шість САУ Caesar від Франції. Про що під час саміту НАТО заявив президент Еманюель Макрон.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні в офісі прем’єра Британії Бориса Джонсона заявили, що планують подвоїти відправку військової допомоги Україні.