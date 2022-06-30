Допоможе перейти до наступу: Британія подвоїть військову допомогу Україні

Більше зброї виділили лише США

Влада Великої Британії вирішила подвоїти зусилля по допомозі Україні та має намір виділити ще 1 мільярд фунтів стерлінгів (35,8 млрд гривень) на зброю для ЗСУ.

Як повідомляє Bloomberg, про це повідомили в офісі прем’єра країни Бориса Джонсона. Зазначається, що про виділення коштів буде оголошено на саміті НАТО у Мадриді 30 червня.

Наголошується, що виділені кошти допоможуть українським захисникам отримати необхідне озброєння, щоб перейти від оборони від наступу російських окупантів до нарощування наступальних операцій.

Кошти підуть на закупівлю систем ППО, безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби та іншого обладнання для українських військовослужбовців.

Великобританія з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну передала нашій країні економічну та гуманітарну допомогу на суму 1,5 млрд фунтів і ще 1,3 мільярда на військові потреби.

За словами уряду країни, таку велику військову підтримку Україна отримала лише від США.

Як повідомлялося раніше, під час саміту НАТО Німеччина та Нідерланди заявили, що передадуть Україні додаткові САУ Panzerhaubitze 2000, крім того, про постачання додаткових САУ Caesar оголосила і Франція.