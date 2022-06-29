У Європі готують нову партію артилерії для ЗСУ: про що йдеться

Україна отримає додаткову партію озброєння від країн Європи

Франція, Німеччина та Нідерланди передадуть Україні додаткові самохідні артилерійські установки для відбиття російського вторгнення.

Як повідомляє DW, міністри оборони ФРН і Нідерландів Крістін Ламбрехт і Кайса Оллонгрен перед самітом НАТО в Мадриді зазначили, що йдеться про передачу додаткових САУ Panzerhaubitze 2000.

За словами Ламбрехт, Німеччина передасть три додаткові установки, а ще три дадуть Нідерланди. Однак, за її словами, це "абсолютна межа" у передачі САУ цього типу.

"Важливо, що Україна може розраховувати на нас. Якщо вони кажуть, що їм потрібно, ми робимо все можливе, щоби це надати", — своєю чергою додала Оллонгрен.

До цього ФРН передала Україні сім одиниць Panzerhaubitze 2000, а Нідерланди дали ще п’ять.

Водночас як повідомляє Le Parisien, про постачання додаткових САУ заявили і у Франції.

Як повідомив міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню, йдеться про передачу ще шести САУ Caesar на додаток до 12, які Україна вже отримала. Проте він не сказав, коли саме відбудеться передача.

Лекорню також додав, що Франція має намір також передати на потреби ЗСУ "значну кількість" бронеавтомобілів VAB з озброєнням, а також розглядає питання щодо озброєння ЗСУ протикорабельними ракетами Exocet.

Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ з’явилися повідомлення, що українські військові вже проходять навчання на норвезьких комплексах ППО NASAMS, які США хочуть передати Україні у наступному пакеті військової допомоги.