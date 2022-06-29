В Европе готовят новую партию артиллерии для ВСУ: о чем речь

Украина получит дополнительную партию вооружения от стран Европы

Франция, Германия и Нидерланды передадут Украине дополнительные самоходные артиллерийские установки для отражения российского вторжения.

Как сообщает DW, министры обороны ФРГ и Нидерландов Кристине Ламбрехт и Кайса Оллонгрен перед саммитом НАТО в Мадриде отметили, что речь идет о передаче дополнительных САУ Panzerhaubitze 2000.

По словам Ламбрехт, Германия передаст три дополнительные установки, а еще три дадут Нидерланды. Однако по ее словам, это "абсолютна граница" в передаче САУ этого типа.

"Важно, что Украина может рассчитывать на нас. Если они говорят, что им нужно, мы делаем все возможное, чтобы это предоставить", — добавила Оллонгрен.

До этого ФРГ передала Украине семь единиц Panzerhaubitze 2000, а Нидерланды дали еще пять.

В то же время, как сообщает Le Parisien о поставках дополнительных САУ заявили и во Франции.

Как сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, речь идет о передаче еще шести САУ Caesar в добавку к 12, которые Украина уже получила. Впрочем, он не сказал, когда именно произойдет передача.

Лекорню также добавил, что Франция намерена также передать на нужды ВСУ "значительное количество" бронеавтомобилей VAB с вооружением, а также рассматривает вопрос о вооружении ВСУ противокорабельными ракетами Exocet.

Как сообщалось ранее, в западных СМИ появились сообщения, что украинские военные уже проходят обучение на норвежских комплексах ПВО NASAMS, которые США хотят передать Украине в следующем пакете военной помощи.