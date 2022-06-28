США хотят закрыть украинское небо норвежскими ПВО: что известно про NASAMS (видео)

Украине необходимо закрыть небо

Во вторник, 28 июня, на 125-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что украинские военные уже проходят обучение на зенитно-ракетных комплексах (ЗРК) NASAMS, которые США намерены поставить в Украину.

Норвежская система ПВО войдет в следующую партию тяжелых вооружений для Украины, передает politico. "Телеграф" предлагает читателям информацию об этом комплексе.

Что такое ЗРК NASAMS

NASAMS— передвижной норвежский ЗРК, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого-среднего радиуса действия. Комплекс разработан норвежцами совместно с американской фирмой Raytheon. Принят на вооружение Норвегии в 1994 году. Стоит также на вооружении Австралии, Чили, Финляндии, Индонезии, Литвы, Нидерландов, Испании и США.

Фактически разработчики просто взяли самую массовую американскую ракету типа "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, что стоит на вооружении на всех истребителях стран-членов НАТО, и адаптировали ее к пуску с земли.

Характеристики NASAMS

NASAMS имеет ряд модификаций. Рассмотрим вариант "базовой" комплектации.

Дальность поражения км:

ЗРК NASAMS 20км (ракетой AMRAAM ER 40км)

Высота поражения, км: 0,03—16

Вероятность поражения цели одной ракетой: 0,85

Время реакции, с: 10

Время перевода из боевого положения в походное, мин: 3. Возможно до 1,5

Время перевода из походного положения в боевое, мин.: 15

Скорость поражаемой цели максимальная, м/с: 1000

Максимальная скорость полета ракеты, м/с: 1020

Максимальная дальность составляет от 20 до 40 км, а по высоте — до 25 км, что примерно равно характеристикам советского ЗРК "Бук", что стоит на вооружении ВСУ (дальность до 32 км, а высота до 22 км). Однако норвежский комплекс может сбивать крылатые ракеты, а самые современные модификации могут перехватывать ракеты российского оперативно-тактического комплекса "Искандер".

Вместе с тем украинские эксперты разошлись во мнениях касательно эффективности NASAMS в войне с россией. Так, Олег Жданов говорит, что комплекс может закрыть большие города страны от ракет или стать "щитом на Донбассе".

Между тем, Михаил Самусь настроен более пессимистично. Он считает, что стране необходима также система большой дальности Patriot для успешного отражения российских ракетных ударов.

Ранее сообщалось, что 28 июня россияне нанесли массированный ракетный удар по Днепру.

Напомним, 27 июня оккупанты обстреляли торговый центр в Кременчуге. В результате удара погибло больше 10 человек.