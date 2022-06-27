ВСУ должны были отступить из Северодонецка: глава разведки объяснил, почему

Оккупанты фактически уничтожили город, а потому защищаться в нем стало очень сложно

Вывод украинских защитников из Северодонецка был необходимым шагом для недопущения повторения ситуации с мариупольской "Азовсталью".

Как рассказал в интервью изданию Financial Times глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, отвод бойцов ВСУ из разрушенного города был "тактическим шагом".

Буданов рассказал, что за несколько недель российская артиллерия сравняла город с землей, а потому украинские защитники перешли через реку Северский Донец на возвышенности в Лисичанск и его окрестности.

Глава ГУР МО говорит, что это усложнит продвижение россиян особенно в плане форсирования реки и подъема в гору к Лисичанску.

"Это было абсолютно правильное решение… тактическая перегруппировка", — сказал он.

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Как сообщалось ранее, об отходе украинских военных от Северодонецка стало известно 24 июня. Среди причин такого решения представители Нацгвардии назвали желание спасти побольше военнослужащих, поскольку вести качественную оборону среди разрушенных зданий стало невозможным. Также там отметили, что россиянам, которые займут руины города, придется нелегко, поскольку укрытия от ответного огня там практически не осталось.