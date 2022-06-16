Рискованная спецоперация: появилось экслюзивное видео полета украинских пилотов к "Азовстали"

Участие в спецоперации не было принудительным – каждый пилот принимал это решение самостоятельно

Доставки боеприпасов, лекарств и продуктов в Мариуполь на территорию заблокированного завода "Азовсталь" были крайне тяжелыми спецоперациями с систематическим риском для жизней украинских пилотов. Они были вынуждены лететь на очень низких высотах и находились под постоянными обстрелами оккупантов.

Еще одно эксклюзивное видео полета украинских бойцов в блокадный Мариуполь обнародовали в Телеграмм-канале "Днепр Оперативный". Спецоперация проводилась представителями ГУР МО и защитниками из полка "Азов". В блокадный Мариуполь летали 16 военных вертолетов Ми-8, снаряженных всем необходимым для гражданских и военных, которые несколько месяцев находились в бомбоубежищах металлургического завода. В общей сложности было проведено семь таких миссий.

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По словам одного из пилотов, лететь необходимо было на очень маленькой высоте, часто в темное время суток, ведь большая часть маршрута уже была занята оккупационными войсками. Систематически срабатывало российское ПВО.

Когда все же добирались до места назначения, было не больше 10 минут на разгрузку. На обратном пути пытались унести с собой хотя бы несколько раненых.

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"Участие в спецоперации не было принудительным – каждый пилот принимал это решение самостоятельно. Все они понимали, насколько важно помочь тем, кто героически защищает украинский Мариуполь. Но не все вернулись с миссии", — говорится в тексте публикации.

Ранее "Телеграф" сообщал, сейчас в российском плену находятся более 2,5 тысячи украинских защитников, которые были вывезены из бомбоубежищ мариупольской "Азовстали".

Также следует напомнить, что украинские власти планируют в дальнейшем обменять и вернуть в родную страну всех украинских военных Украины, вывезенных с металлургического завода "Азовсталь" в блокадном Мариуполе.