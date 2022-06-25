От Северодонецка остались одни руины: стало известно, почему его "держали" так долго

Украинские военные были вынуждены отступить, но планируют тактическую хитрость

Отступление ВСУ и других подразделений наших защитников с позиций в Северодонецке стало причиной большой шумихи в пятницу, 24 июня. Однако такие действия объяснили практически невозможностью вести качественную оборону города среди почти разрушенных зданий и желание спасти побольше жизней военнослужащих. Объясняют бойцы и причину, по которой Северодонецк так долго "держали".

По словам пресс-офицера Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитина Старского, командование должно было получить время на планирование отступления. Все делалось за считанные дни, при этом нужно было не позволить противнику узнать о планирующейся операции насчет передислокации.

"Смысл отведения кроется в том, что хотим сохранить жизнь наших солдат, которые отвечают за оборону этого города", — подчеркивает Старский.

Он добавляет, что сейчас Северодонецк во многом напоминает Рубежное, которое фактически стерли с лица земли российские снаряды и бомбы. Поэтому удерживать оборону этого населенного пункта нет фактического резона. Это может лишь увеличить количество раненых и погибших украинских военных. А если отойти к тому же Лисичанску, считает Харитин Старский, это может помочь провести в будущем более качественное контрнаступление.

"Плюс россияне в Северодонецке фактически будут в той же ситуации, в которой сейчас находимся мы", — пояснил военнослужащий.

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Несколько последних дней, когда Северодонецк фактически считался разрушенным почти на 90% ВСУ оставались на его улицах, пока командование занималось планом их отступления.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал некоторые детали отхода наших защитников от Северодонецка. Среди прочего стало известно о переправе военнослужащих через водоемы.

После распространения информации ситуацию в регионе детально проанализировали в Министерстве обороны США.