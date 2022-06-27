ЗСУ мали відступити з Сєвєродонецька: глава розвідки пояснив, чому

Окупанти фактично знищили місто, а тому захищатися у ньому стало дуже складно

Виведення українських захисників із Сєвєродонецька було необхідним кроком для недопущення повторення ситуації з маріупольською "Азовсталлю".

Як розповів в інтерв’ю виданню Financial Times голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, відведення бійців ЗСУ зі зруйнованого міста було "тактичним кроком".

Буданов розповів, що за кілька тижнів російська артилерія зрівняла місто із землею, а тому українські захисники перейшли через річку Сіверський Донець на височині Лисичанська та його околиці.

Глава ГУР МО каже, що це ускладнить просування росіян особливо у плані форсування річки та підйому вгору до Лисичанська.

"Це було абсолютно правильне рішення... тактичне перегрупування", — сказав він.

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Як повідомлялося раніше, про відхід українських військових від Сєвєродонецька стало відомо 24 червня. Серед причин такого рішення представники Нацгвардії назвали бажання врятувати більше військовослужбовців, оскільки вести якісну оборону серед зруйнованих будівель стало неможливим. Також там зазначили, що росіянам, які займуть руїни міста, доведеться нелегко, оскільки укриття від вогню у відповідь там практично не залишилося.