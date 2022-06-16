Ризикована спецоперація: з'явилося ексклюзивне відео польоту українських пілотів до "Азовсталі"

Участь у спецоперації не була примусовою – кожен пілот приймав це рішення самостійно

Доставки боєприпасів, ліків та продуктів до Маріуполя на територію заблокованого заводу "Азовсталь" — були вкрай важкими спецопераціями із систематичним ризиком для життів українських пілотів. Вони вимушені були летіти на дуже низьких висотах і перебували під постійними обстрілами окупантів.

Ще одне ексклюзивне відео польоту українських бійців до блокадного Маріуполя оприлюднили у Телеграм-каналі "Дніпро Оперативний". Спецоперація проводилася представниками ГУР МО та захисниками з полку "Азов". У блокадний Маріуполь літали 16 військових гелікоптерів Мі-8, які були споряджені усім необхідним для цивільних та військових, які кілька місяців перебували у бомбосховищах металургійного заводу. Загалом було проведено сім таких місій.

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За словами одного з пілотів, летіти необхідно було на дуже маленькій висоті, часто у темну пору доби, адже переважна більшість маршруту вже була зайнята окупаційними військами. Систематично спрацьовувала російська ППО.

Коли все ж добиралися до місця призначення, мали не більше 10 хвилин на розвантаження. На зворотному шляху намагалися забирати із собою хоча б кількох поранених.

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"Участь у спецоперації не була примусовою – кожен пілот брав це рішення самостійно. Усі вони розуміли, наскільки важливо допомогти тим, хто героїчно захищає український Маріуполь. Але не всі повернулись із місії", — йдеться в тексті публікації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, наразі у російському полоні перебувають більше 2,5 тисяч українських захисників, які були вивезені з бомбосховищ маріупольської "Азовсталі".

Також варто нагадати, що українська влада планує в подальшому обміняти і повернути в рідну країну всіх українських військових України, що були вивезені з металургійного заводу "Азовсталь" у блокадному Маріуполі.