Война — день 125: оккупанты продолжают массово обстреливать украинские города из-за неудач на фронтах

Оперативно о главном за 28 июня

Полномасштабное вторжение рф в Украину длится 125 дня. Продвижение российских оккупационных войск на Донбассе идет с большим трудом и потерями, а на юге страны ВСУ регулярно наносят существенный урон в живой силе и технике оккупантов. Из-за этого, судя по всему, вражеская тактика ведения войны с Украиной изменилась на ракетный террор. В частности, в последние дни значительно возросло количество ракет, которые россияне выпускают по украинским городам и гражданской инфраструктуре. Последними такими вопиющими случаями стали удар по Харькову, в результате чего погибли и были ранены сугубо мирные граждане, в том числе дети, а также ракетная атака по крупнейшему ТРЦ Кременчуга (Полтавская область), в котором в это время находились сотни людей.

В этом материале "Телеграф" будет информировать о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 28 июня, но более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

1:00 россия в ООН отличилась циничным заявлением по ракетному удару по Кременчугу.

00:00 Координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани заявила, что атака на ТРЦ в Кременчуге является одним из примеров российской агрессии в Украине и назвала ее "крайне ужасной", призвав к привлечению виновных к ответственности, сообщила пресс-служба ООН.

"Я призываю к независимому расследованию и привлечь виновных к ответственности", — заявила Лубрани.

Сводку новостей за 25 июня можно прочитать в нашей статье: "Война — день 122: ВСУ пошли на прорыв под Херсоном, россия ответила полусотней ракет".

Информация за 26 июня доступна в нашем материале: "Война — день 123: оккупанты обстреляли Киев и закрепляются в Северодонецке".

С главными новостями прошлого дня, 27 июня, можно ознакомиться в нашей сводке за понедельник: "Война — день 124: оккупанты ударили ракетами по торговому центру в Кременчуге".