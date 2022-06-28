США хочуть закрити українське небо норвезькими ППО: що відомо про NASAMS (відео)

Україні необхідно закрити небо

У вівторок, 28 червня, на 125 день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що українські військові вже проходять навчання на зенітно-ракетних комплексах (ЗРК) NASAMS, які США мають намір поставити в Україну.

Норвезька система ППО увійде до наступної партії важких озброєнь для України, передає politico. "Телеграф" пропонує читачам інформацію про цей комплекс.

Що таке ЗРК NASAMS

NASAMS — пересувний норвезький ЗРК, призначений для боротьби з маневровими аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах, система ППО малого-середнього радіусу дії. Комплекс розроблений норвежцями спільно з американською фірмою Raytheon. Прийнятий на озброєння Норвегією у 1994 році. Стоїть також на озброєнні Австралії, Чилі, Фінляндії, Індонезії, Литви, Нідерландів, Іспанії та США.

Фактично розробники просто взяли наймасовішу американську ракету типу "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM, що стоїть на озброєнні на всіх винищувачах країн-членів НАТО й адаптували її до пуску з землі.

Характеристики NASAMS

NASAMS має низку модифікацій. Розглянемо варіант "базової" комплектації.

Дальність: від 2.5 до 40 км

Висота цілі: від 30 м до 16 км

Час реагування: 10 с

Час розгортання/згортання: 15/3 хв

Швидкість цілі: до 1000 м/с

Зенітні керовані ракети:

Вага ЗКР: 150.7 кг

Вага бойової частини: 22 кг

Довжина ЗКР: 3.6 м

Діаметр: 17.8 см

Швидкість ЗКР: до 1020 м/с

Максимальна дальність становить від 20 до 40 км, а за висотою — до 25 км, що приблизно дорівнює характеристикам радянського ЗРК "Бук", що стоїть на озброєнні ЗСУ (дальність до 32 км, а висота до 22 км). Однак норвезький комплекс може збивати крилаті ракети, а найсучасніші модифікації можуть перехоплювати ракети російського оперативно-тактичного комплексу "Іскандер".

Натомість українські експерти розійшлися в думках щодо ефективності NASAMS у війні з росією. Так, Олег Жданов каже, що комплекс може закрити великі міста країни від ракет або стати щитом на Донбасі.

Тим часом Михайло Самусь налаштований песимістичніше. Він вважає, що країні потрібна також система великої дальності Patriot для успішного відбиття російських ракетних ударів.

Раніше повідомлялося, що 28 червня росіяни завдали масованого ракетного удару по Дніпру.

Нагадаємо, 27 червня окупанти обстріляли торговий центр у Кременчуці. Внаслідок удару загинуло понад 10 людей.