Росіяни вдарили ракетами по Дніпру: перші подробиці та фото з місця подій

Місцеві жителі чули кілька вибухів

У вівторок, 28 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. У місті чули кілька вибухів.

Інформацію про прильоти підтвердив міський голова Дніпра Борис Філатов у власному Telegram-каналі.

"Прильоти. З укриттів не виходимо. Фото та відео не постимо", — написав мер Дніпра.

За даними місцевих ЗМІ, перші вибухи у місті пролунали близько 17:00. Над місцями прильотів фіксували стовпи диму, а місцями потрапляння ворожих снарядів призвели до пожежі.

Небо над Дніпром 28 червня

Після серії з кількох вибухів місцеві мешканці почали повідомляти про уламки снарядів, які вони знаходили поблизу власних будинків. Цілком ймовірно, що уламки падали на землю після роботи протиповітряної оборони України.

Також місцеві ЗМІ пишуть, що деяким громадянам уламками ворожого снаряду повибивало вікна, а також осколками посікло будинки.

Точне місце прильоту не повідомляється з міркувань безпеки. Також поки невідомо, чи є серед мешканців міста загиблі, чи постраждалі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що останнім часом значно зросла кількість ракетних ударів, які росіяни випускають по українських містах та цивільній інфраструктурі. Останніми такими кричущими випадками стали удар по Харкову, внаслідок чого загинули й були поранені суто мирні громадяни, у тому числі діти, а також ракетна атака по найбільшому ТРЦ Кременчука "Амстор", в якому на момент удару знаходилася тисяча громадян.