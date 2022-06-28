Що відбувається у Кременчуці після жахливого обстрілу ТЦ "Амстор": фоторепортаж із місця трагедії

Рятувальники продовжують розбирати завали на місці ТЦ у Кременчуці.

У понеділок, 27 червня, російські війська завдали ракетного удару по Полтавській області. Одна з ракет потрапила до торгово-розважального центру "Амстор" у місті Кременчук.

За словами президента Володимира Зеленського, на той момент у торговому центрі могло перебувати близько тисячі людей. Однак пізніше стало відомо, що багато хто встиг вийти перед ударом.

Після удару почалася сильна пожежа, яку рятувальники гасили кілька годин. Кількість жертв постійно зростає. Станом на 28 червня на 14:00 стало відомо про 20 загиблих та 59 поранених. Крім того, правоохоронцям надійшло понад 40 заяв про зниклих безвісти.

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Внаслідок ракетного удару торговий центр згорів практично повністю. За словами Міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, тіла більшості не можуть розпізнати, адже вони сильно обгоріли.

Наразі рятувальники досі працюють на місці події. Сотні патрульних, нацгвардійців та цивільних продовжують розбирати завали будівлі та діставати людей.

Рятувальники розібрали вже 60% завалів, роботи можуть закінчити до ранку 29 червня.

На місці події побував кореспондент "Телеграфу" та зняв моторошні кадри трагедії.

Наразі розбори завалів продовжуються

Рятувальники розібрали вже 60% завалів

Роботи можуть закінчити до ранку 29 червня

Кількість жертв, на жаль, зростатиме

Будівля вигоріла повністю

На місці події працюють сотні патрульних, нацгвардійців та цивільних

Рятувальники розбирають завали на місці ТЦ у Кременчуці

Зазначимо, що за інформацією РНБО, до ТЦ "Амстор" потрапила крилата ракета повітряного базування Х-22, її випустив бомбардувальник Ту-22 М3 із Курської області.

Цей торговий центр є повністю цивільним об’єктом. Жодних військових об’єктів поблизу нього немає.

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова вже заявила, що ракетний удар по ТЦ може розглядатись як військовий злочин у Міжнародному кримінальному суді.

28 червня рада безпеки ООН проведе позачергове засідання, на якому збираються обговорити звірства росіян проти мирного населення України.

Речі людей, які перебували у ТЦ

Залишки крилатої ракети

Фото: Євген Завгородній

У свою чергу, в росії відзначилися цинічною заявою в ООН про обстріл Кременчука і заявили, що йдеться про якусь "провокацію".