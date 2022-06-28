Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: Рада безпеки ООН проведе термінове засідання

Засідання відбудеться увечері 28 червня

Рада безпеки ООН проведе позачергове засідання після ракетного удару по торговому центру у Кременчуці.

Як повідомила у своєму Твіттер постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфільд, Рада безпеки збереться, щоб обговорити звірства росіян проти мирного населення України.

"Ми маємо продовжувати притягувати росію до відповідальності", — написала вона.

Засідання має розпочатися 28 червня о 22:00 за київським часом. У ньому також братиме участь представник України.

Водночас в ООН уже відреагували на ракетний удар по торговому центру.

Як передає Укрінформ, речник генсека Організації Стефан Дюжаррик назвав обстріли жахливими.

"Будь-який напад на торговий центр — це, м’яко кажучи, жахливо. І це далеко від лінії фронту", — сказав він.

Представник ООН також нагадав про те, що напередодні росія обстріляла Київ, а також зазначив, що цивільна інфраструктура не повинна стати мішенню для ракет. Водночас він висловив сподівання, що переговори між Україною та росією продовжаться "попри те, що відбувається сьогодні".

Як повідомлялося раніше, ракетний удар по Кременчуку було завдано 27 червня. Крилата ракета потрапила до будівлі торгового центру, коли там було багато людей. Наразі розбори завалів продовжуються, проте вже відомо про те, що загинули щонайменше 16 людей, а ще 59 отримали поранення.

У Росії події поки офіційно не коментували, але представник країни-окупанта при ООН вже встиг відзначитися цинічною заявою про "провокацію".